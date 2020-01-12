Полиция скрутила Хоакина Феникса и Мартина Шина в центре Вашингтона

Знаменитые голливудские актеры Хоакин Феникс и Мартин Шин оказались в полиции из-за участия в экологическом митинге в центре Вашингтона.

Акция в защиту природы была проведена НПО, основанной еще одной голливудской актрисой Джейн Фонда, и завершилась массовыми задержаниями: 147 человек были взяты под стражу за создание помех для пешеходов недалеко от Капитолия.

Тем не менее, голливудские звезды успели выступить. Как пишет CNN, Хоакин Феникс, недавно получивший «Золотой глобус» за роль Джокера, предложил для спасения экологии меньше есть мясо и молоко. Феникс известен как заядлый вегетарианец.

Другие манифестанты требовали от властей и граждан снизить добычу и использование углеводородов и угля в качестве топлива и перейти на «зеленые» источники энергии.