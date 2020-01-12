Аэропорт Дубая окончательно затонул

Сильные ливни, накануне ставшие причиной отмены десятков рейсов из международного аэропорта Дубая, практически полностью парализовали его работу сегодня – СМИ сообщают о том, что под воду погрузилось большинство взлетно-посадочных полос, а на остальных невозможно ни сажать, ни отправлять самолеты из-за нелетной погоды.

Как пишет Gulf News, из-за этого в воскресенье были отменены 22 рейса в аэропорту Дубая. Все самолеты сейчас направляют в ближайший к нему аэропорт Аль-Мактум, в котором погодные условия приемлемые для взлетов и посадок.

Наводнение коснулось не только аэропорта, но и подъездов к нему – по затопленным дорогам растянулись автомобильные пробки на многие километры.

Ожидается, что стихийное бедствие продолжится в Дубае не менее суток.