Вслед за С-300 Ирак решил купить у России С-400

Ирак намерен купить у России зенитно-ракетных системы новейшего поколения – об этом сообщили иракские депутаты, объясняя этот интерес риском остаться без военной поддержки Вашингтона.

Так, член парламентского комитета по безопасности и обороне Карим Алави заявил, что вопрос об С-400 уже обсуждается с российскими властями. «Мы должны получить эти комплексы, особенно после того, как американцы много раз разочаровывали нас, не помогая нам в получении надлежащего оружия», - рассказал он газете The Wall Street Journal.

Его коллега Абдула Халек Аль-Аззави уточнил, что премьер-министр может заключать военные контракты на ПВО с любой страной, в том числе и с Россией.

Комментариев от иракского правительства, США и России на этот счет пока не поступало.

Напомним, ранее глава того же парламентского комитета Мухаммад Рида сообщил, что ведутся переговоры на поставку в Ирак систем С-300.