Один из богатейших людей мира станет следующим президентом США?

Один из богатейших людей мира, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, чьей состояние превышает $50 млрд, заявил на встрече в Техасе, что намерен сам пойти на президентские выборы от Демократической партии либо спонсировать другого кандидата на сумму в $1 млрд – все ради победы над действующим президентом Дональдом Трампом.

«Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше», - пояснил Блумберг, говоря о рассматриваемых демократами наряду с ним Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен.

Как пишет The New York Times, Блумберг подчеркнул, что $1 млрд – это далеко не маленькие деньги для него, но добавил, что в 2019 году на благотворительность у него ушло $2,8 млрд.

Газета добавила, что Блумберг уже потратил на политическую рекламу столько же, сколько экс-президент Барак Обама на всю президентскую кампанию 2012 года.

Впрочем, шансы Блумберга не слишком велики – как президента его видят только 5% регулярно опрашиваемых граждан США. Он уступает большинству других кандидатов от Демократической партии.