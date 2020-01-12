Иран лишился единственной олимпийской медалистки

Единственная женщина-медалист Олимпийских игр в истории Ирана – бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро по тхэквондо Кимия Ализаде написала на своей странице в Instagram, что эмигрировала.

«Даже не знаю, с чего начать – с приветствия, прощания или соболезнований», - призналась она в записи в соцсети, а затем рассказала об угнетении женщин в Иране.

«Они отправляли меня туда, куда им было нужно. Я носила все, что они мне велели носить», - в частности, отметила она, имея в виду, что иранские женщины обязаны носить хиджаб даже во время спортивных боев.

Ализаде подчеркнула, что власти, признавая ее спортивные успехи, не проявляли к ней уважения. «Мне ничего не нужно, кроме тхэквондо, безопасности и здоровой и счастливой жизни», - заключила спортсменка, не сообщив, куда она эмигрировала, пишет РБК.

В AFP сообщили, что Ализаде будет выступать за Нидерланды.