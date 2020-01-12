Ренату Литвинову сбили на Тверской

Известная российская актриса Рената Литвинова была сбита сегодня на Тверской улице автомобилем Mercedes, однако серьезно не пострадала

«Сегодня на Тверской улице водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову, которая неожиданно вышла на проезжую часть. В настоящее время водитель автомобиля находится на месте происшествия, однако сама актриса ушла», - приводит ТАСС слова своего источника в ГУ МВД РФ по Москве.

Представитель Литвиновой, в свою очередь, уточнил, что на актрису во время прогулки по Тверской наехала девушка за рулем автомобиля. Литвинова с места ДТП сразу же уехала в больницу в состоянии шока.

Сейчас ее здоровью ничто не угрожает.