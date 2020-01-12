ЦИК Азербайджана отменил итоги выборов в девяти муниципалитетах

Накануне в Баку состоялось заседание ЦИК Азербайджана под председательством ее руководителя Мазахира Панахова, на котором рассматривались общие итоги муниципальных выборов, прошедших в республике 23 декабря 2019 года.

На заседании было подчеркнуто, что в целом выборы соответствовали Конституции Азербайджана, Избирательному кодексу и другим законам. В то же время, ЦИК постановил признать недействительным голосование в девяти муниципалитетах – Агдаш, Бошчаглар, Вархан, Милабад, Таглабиан, Тезекенд, Хосров, Шенлик и Эмирли, а также на 39 избирательных участках.

Кроме того, принято решение о роспуске избирательных комиссий 12 участков из-за недочетов в документах.