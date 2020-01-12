Махачкалинский полицейский спас из воды мать и сына

На официальной странице ГУ МВД РФ по Дагестану в Instagram сегодня появился рассказ о подвиге заместителя командира 2-го взвода 2-й роты 1-го батальона комендантского полка Османа Омарова – накануне он спас из ледяной воды женщину и ее сына.

«Проезжая по улице Ахульго в Махачкале, Осман Омаров увидел, как неподалеку от дома 154 в КОР (оросительно-обводнительный канал) упал автомобиль. Старший лейтенант, не задумываясь, бросился в воду. Как оказалось, в автомобиле была целая семья», - поведали дагестанские правоохранители.

«Первым он извлек из автомобиля, погруженного в воду 4-летнего ребенка, затем женщину. Мужчина же выбрался из машины сам, а на берег ему уже помогли подняться», - сообщили в ГУ МВД РФ по Дагестану.

И пострадавшие, и Омаров получили переохлаждение от пребывания в ледяной воде, в связи с чем дагестанские полицейские пожелали им крепкого здоровья, большой удачи, добра и тепла.