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Арсен Аваков показал, как ловили убийцу Амины Окуевой (ВИДЕО)

Арсен Аваков показал, как ловили убийцу Амины Окуевой (ВИДЕО)

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал сегодня на своей странице в Facebook задержание неназванного гражданина, который, по словам министра, участвовал в покушении на Адама Осмаева и убийстве его жены Амины Окуевой.

Напомним, что Осмаев был подозреваемым в подготовке покушения на Владимира Путина незадолго до президентских выборов 2012 года. В 2014 году он был оправдан на Украине, а в 2017 году на него было совершено два покушения, в результате второго погибла его жена.

 «В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д-переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день», - напомнил обстоятельства преступления Аваков.

«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия», - сообщил глава МВД Украины.

На видео, снятом из окна припаркованного автомобиля, показано, как мужчину задерживает группа спецназа. Мужчина не сопротивляется и, увидев силовиков, ложится на землю.

 

 

Posted by Arsen Avakov on Sunday, January 12, 2020

 

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Вестник Кавказа

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