Арсен Аваков показал, как ловили убийцу Амины Окуевой (ВИДЕО)

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал сегодня на своей странице в Facebook задержание неназванного гражданина, который, по словам министра, участвовал в покушении на Адама Осмаева и убийстве его жены Амины Окуевой.

Напомним, что Осмаев был подозреваемым в подготовке покушения на Владимира Путина незадолго до президентских выборов 2012 года. В 2014 году он был оправдан на Украине, а в 2017 году на него было совершено два покушения, в результате второго погибла его жена.

«В 2017 году группа неизвестных расстреляла машину Осмаева и Окуевой на ж/д-переезде под Киевом. Осмаев был ранен, была убита Амина Окуева. Автоматическое оружие было брошено киллерами на месте. Хорошо помню тот печальный день», - напомнил обстоятельства преступления Аваков.

«Сегодня Нацполиция задержала группу киллеров, обоснованно подозреваемых в ряде убийств и в том числе – в убийстве Амины. ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии. Идут следственные действия», - сообщил глава МВД Украины.

На видео, снятом из окна припаркованного автомобиля, показано, как мужчину задерживает группа спецназа. Мужчина не сопротивляется и, увидев силовиков, ложится на землю.