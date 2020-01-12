Посетителей тбилисского ночного клуба расстреляли на заре

Как сообщили сегодня в МВД Грузии, на рассвете в Тбилиси было совершено покушение на убийство троих человек: злоумышленник открыл огонь по посетителям ночного клуба Bassiani.

Как пишет Спутник-Грузия, официальной версии преступления у полицейских пока нет, но есть информация, что это был обиженный на охрану клуба местный житель – его не пустили внутрь, и он решил отомстить.

Все трое пострадавших с пулевыми ранениями выжили и сейчас находятся в больнице, а подозреваемый был задержан по горячим следам. У него дома полиция обнаружила огнестрельное оружие и патроны.

Против задержанного ведется следствие за попытку умышленного убийства и за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.