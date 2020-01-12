Эммануэль Макрон экстренно позвонил в Кремль

Сегодня состоялись незапланированные телефонные переговоры между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным. Беседа была посвящена всему комплексу ближневосточных проблем.

В частности, сообщили в Кремле, президенты говорили о ситуации в Ливии. «В контексте российско-турецких договоренностей, достигнутых 8 января в Стамбуле, подчеркнута важность соблюдения обеими сторонами конфликта объявленного с 12 января режима прекращения огня», - сказано на сайте главы государства.

В связи с этим Макрон и Путин подтвердили готовность содействовать мирному урегулированию ливийского кризиса, а также проведению международной конференции по Ливии в Германии.

Также президенты обсудили Иран. «Президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий», - рассказали в пресс-службе Кремля.

Под конец переговоров Эммануэль Макрон и Владимир Путин поговорили об урегулировании кризиса на Украине и завершении войны в Сирии, а затем договорились о продолжении регулярных телефонных бесед.