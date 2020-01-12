США на 56% осудили иранскую политику Трампа

Канал ABS News совместно с Ipsos провел опрос граждан США об их отношении к иранской политике президента Дональда Трампа. Согласно результатам, 56% опрошенных не стали одобрять решения, которые принимал и продолжает принимать Трамп в отношении Ирана.

43%, напротив, одобрили те шаги, которые совершают США при Трампе против Ирана.

52% опрошенных выразили уверенность в том, что убийство генерала Касема Сулеймани подвергло риску безопасность США. С ними не согласились 25% респондентов, а еще 22% заявили, что для США ничего не изменилось.

Обеспокоенность возможным началом войны с Ираном испытывают 73% опрошенных, в том числе 32% - крайне обеспокоены.