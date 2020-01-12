17-летняя Алина Загитова показала, что делает в Москве по ночам (ФОТО)
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продемонстрировала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена на фоне узнаваемого московского пейзажа ночью.
Загитова сфотографировалась в ночное время на Красной площади недалеко от Храма Василия Блаженного и Кремля, сопроводив фото подписью «Вечерняя Москва // Moscow at night».
A post shared by Alina Zagitova (@azagitova) on Jan 10, 2020 at 11:43am PST
Вестник Кавказа
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