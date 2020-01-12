Путин заставил Болгарию быстрее строить «Турецкий поток»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», что Болгария ускорила строительство своей части второй нитки «Турецкого потока» только после того, как ее подверг жесткой критике президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что наши болгарские партнеры в настоящее время работают гораздо интенсивнее, чем какое-то время тому назад», - сказал Миллер, напомнив, как Путин в прошлом году указывал на сознательное затягивание Софией оформления документов на строительство.

Глава Минэнерго Александр Новак, в свою очередь, оценил шансы Болгарии успеть достроить свою часть газопровода в срок как очень высокие. «Сегодня работы идут полным ходом, масштабно, и мы уверены, что болгарские коллеги свои обязательства выполнят и свою часть построят», - заявил министр.

Миллер также сообщил, что Россия поставляет по «Турецкому потоку» сейчас весь газ, который оговорен в контрактах с Болгарией, Грецией и Северной Македонией.