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Хабиб Нурмагомедов процитировал слова Али бин Абу-Талиба о Судном дне

Хабиб Нурмагомедов процитировал слова Али бин Абу-Талиба о Судном дне

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал сегодня фотоцитату слов четвертого праведного халифа, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда Али бин Абу-Талиба о Судном дне.

«Если бы не было Судного дня, то многие добрые дела остались бы без вознаграждения, а злые – без наказания, а это было бы несправедливо», - процитировал российский боец MMA.

Эту фотоцитату Нурмагомедов выложил без комментариев.

 
 
 
 
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A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 11, 2020 at 2:43pm PST

 

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Вестник Кавказа

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