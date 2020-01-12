Хабиб Нурмагомедов процитировал слова Али бин Абу-Талиба о Судном дне
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал сегодня фотоцитату слов четвертого праведного халифа, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда Али бин Абу-Талиба о Судном дне.
«Если бы не было Судного дня, то многие добрые дела остались бы без вознаграждения, а злые – без наказания, а это было бы несправедливо», - процитировал российский боец MMA.
Эту фотоцитату Нурмагомедов выложил без комментариев.
A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Jan 11, 2020 at 2:43pm PST
Вестник Кавказа
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