Хабиб Нурмагомедов процитировал слова Али бин Абу-Талиба о Судном дне

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram опубликовал сегодня фотоцитату слов четвертого праведного халифа, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда Али бин Абу-Талиба о Судном дне.

«Если бы не было Судного дня, то многие добрые дела остались бы без вознаграждения, а злые – без наказания, а это было бы несправедливо», - процитировал российский боец MMA.

Эту фотоцитату Нурмагомедов выложил без комментариев.