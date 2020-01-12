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В Грузии потребовали от ЕС запретить Бидзину Иванишвили

В Грузии потребовали от ЕС запретить Бидзину Иванишвили

Запретить миллиардера и неформального лидера Грузии Бидзину Иванишвили потребовали сегодня активисты движения «Поменяй» в ходе митинга в Тбилиси у бизнес-центра, принадлежащего Иванишвили.

Как пишет Спутник-Грузия, первый час все десять участников акции выражали свои требования молча, однако затем стали озвучивать заявления.

«Мы хотим донести до международного сообщества требование грузинской общественности, молодежи и активистов о спокойной обстановке, мирных политических процессах», - сказал активист Ника Нозадзе, но затем добавил, что для этого имущество Бидзины Иванишвили должно быть арестовано.

Он же призвал Евросоюз ввести личные санкции против Иванишвили, объявить его persona non grata и заблокировать все его европейские активы. Так, по мнению активистов, можно лишить Иванишвили власти в Грузии.

Реакция самого Иванишвили на эту акцию протеста неизвестна.

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Вестник Кавказа

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