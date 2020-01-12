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Рауль Хаджимба не подчинился решению о повторных президентских выборах в Абхазии

Рауль Хаджимба не подчинился решению о повторных президентских выборах в Абхазии

Как сообщили сегодня в пресс-службе президента Абхазии Рауля Хаджимбы, глава государства не согласен с решением ЦИК о назначении на 22 марта повторных президентских выборов и намерен оспорить его.

«ЦИК принял решение на основе незаконного и неправосудного определения кассационной коллегии Верховного суда», - приводит сообщение Интерфакс.

Представители Хаджимбы пояснили, что ЦИК назначил досрочные выборы под давлением, «на фоне захваченного комплекса правительственных зданий и давления на судей», а это «отдаляет нас от поиска путей стабилизации общественно-политической ситуации в стране».

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Вестник Кавказа

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