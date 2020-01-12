Артур Ванецян назвал Мариам Пашинян своей дочерью

Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян ответил сегодня дочери премьер-министра Никола Пашиняна Мариам на репост статьи газеты «Айкакан Жаманак» о кампании по дискредитации премьерской семьи, которую ведет Ванецян посредством фейков и клеветы в армянских СМИ.

«Считаю нужным подчеркнуть, что все предположения в мой адрес – ложь, а последовавшие за ней спекуляции и фейковые нападения – обычное явление. Автор и заказчик этой публикации не первый раз пытается меня дискредитировать, исходя из скрытых страхов. Но то, что «борьба» будет опущена на такой уровень, было неожиданно даже для меня», - признался Ванецян, пишет Спутник-Армения.

Мариам Пашинян Ванецян пообещал, что статья не останется без ответа и попросил не помогать отцу. «Мариам джан, дочь моя, не вмешивайся, прошу, в непонятные игры взрослых», - фамильярно обратился он к дочери премьер-министра.