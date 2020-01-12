Иранские дипломаты рассказали британскому послу, что ему нельзя делать в Тегеране

Участие в антиправительственных беспорядках в Иране запрещено послам иностранных государств, напомнили сегодня иранские дипломаты послу Великобритании Роберту МакЭйру, получившему вызов в МИД Исламской Республики после инцидента у университета имени Амира Кабира.

Напомним, что британский посол был задержан полицией во время подстрекательства иранских студентов к выступлениям против правящего режима. МакЭйр скандировал вместе с толпой антигосударственные лозунги и фотографировал протестующих, когда к нему подошли сотрудники правопорядка.

«Сегодня днем, 12 января, британский посол в Тегеране Роберт МакЭйр был вызван в Министерство иностранных дел Ирана по причине необычного поведения и присутствия на незаконном собрании. Иран выразил послу и правительству Великобритании официальный протест», - сказано в Telegram-канале МИД Ирана.

Иранские дипломаты довели до сведения МакЭйра, что не только активное участие, но и просто присутствие иностранных послов на антиправительственных акциях противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Комментариев Лондона в связи с этим инцидентом пока не поступало.