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Наследница Этери Тутберидзе показала фото 10-летней давности (ФОТО)

Дочь знаменитого тренера фигуристок Этери Тутберидзе Диана Дэвис опубликовала на своей странице в Instagram свои детские фотографии.

Заглавная фото, скорее всего, была снята в 2010 году, остальные – около 2007 года. Фото были опубликованы без комментариев Дэвис.

Напомним, что сейчас дочь Этури Тутберидзе выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. В этом сезоне им удалось пройти в финал юниоров «Гран-при»-2019\2020.

 
 
 
 
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A post shared by Diana Davis (@di__davis) on Jan 11, 2020 at 2:01pm PST

 

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