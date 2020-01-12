Наследница Этери Тутберидзе показала фото 10-летней давности (ФОТО)
Дочь знаменитого тренера фигуристок Этери Тутберидзе Диана Дэвис опубликовала на своей странице в Instagram свои детские фотографии.
Заглавная фото, скорее всего, была снята в 2010 году, остальные – около 2007 года. Фото были опубликованы без комментариев Дэвис.
Напомним, что сейчас дочь Этури Тутберидзе выступает в танцах на льду вместе с Глебом Смолкиным. В этом сезоне им удалось пройти в финал юниоров «Гран-при»-2019\2020.
Вестник Кавказа
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