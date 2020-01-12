Рамзан Кадыров сделал подарок Юрию Чайке (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил сегодня с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры – генпрокурора России Юрия Чайку. В честь знаменательное даты чеченский лидер смонтировал и опубликовал на своей странице Вконтакте праздничное видео.

«День работника прокуратуры РФ – это праздник справедливости, законности и высокой степени ответственности», - прежде всего отметил Рамзан Кадыров, пояснив, что сотрудники прокуратур играют огромную роль в обеспечении правопорядка в России, гарантируют соблюдение национального законодательства.

Затем глава Чечни рассказал о заслугах генпрокурора. «Благодаря высокому профессионализму, принципиальности в принятии ответственных решений, твердой государственной позиции Юрия Яковлевича органы прокуратуры России являются слаженным механизмом и выполняют огромный объём работы по решению поставленных обществом и государством задач», - подчеркнул он.

Говоря о чеченской прокуратуре, Рамзан Кадыров сообщил, что ее работа находит поддержку среди граждан. «Под руководством прокурора ЧР Шарпудди Абдул-Кадырова прокуратура ЧР занимает одно из лидирующих мест в стране. Это результат многолетней кропотливой работы», - обратил внимание глава Чечни.

«Я с удовольствием желаю Юрию Чайке, Шарпудди Муайдовичу, а также всем работникам органов прокуратуры РФ крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе на благо нашей великой Родины - России!», - заключил он.