Алексей Пушков рассказал о будущем «Северного потока-2» после переговоров Путина и Меркель

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал сегодня итоги состоявшихся накануне в России переговоров президента РФ Владимир Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель по перспективам завершения «Северного потока-2».

Пушков подчеркнул, что США не удастся путем санкций остановить реализацию проекта, дошедшую до финальной стадии. «Единая позиция Путина и Меркель в вопросе о «Северном потоке-2» показывает: американская санкционная коса в очередной раз нашла на камень», - написал он в соцсети.

Также сенатор выразил уверенность в том, что Вашингтон не будет вводить страновые санкции непосредственно против Берлина. «Санкции против ФРГ как государства США ввести не решатся. А уход из проекта участвовавших в нем западных фирм «Северный поток-2» в итоге переживет», - заключил Алексей Пушков.