ООН забрала у Венесуэлы и Йемена их голоса

Как сообщили сегодня на официальном сайте ООН, семь стран более не смогут принимать участие в голосованиях на Генассамблее Организации – они лишены права голоса из-за неуплаты членских взносов.

Эти страны – Венесуэла, Йемен, Ливан и четыре африканские государства: Гамбия, Лесото, Тонга и ЦАР.

Данное решение не является каким-либо политическим решением членов ООН: права голоса автоматически лишается любая страна, чья задолженность по членским взносам превысила двухлетний срок, в соответствии со статьей 19 устава Организации.

Лидером по долгам стала Венесуэла – она должна ООН уже $21 млн.

Следующими кандидатами на лишение голоса являются также давно не платившие взносы Сомали, Сан-Томе и Принсипи и Коморские острова, но у них еще есть право голосовать до конца 74-й Генассамблеи ООН.