Виктор Садовничий спрогнозировал набор в МГУ 2020 года

Как заявил сегодня на дне открытых дверей МГУ имени М. В. Ломоносова его ректор Виктор Садовничий, в этом году особым спросом будут пользоваться факультеты математики и программирования.

«Спрос меняется в зависимости от вызовов общества. В данный момент, мне кажется, очень большой спрос на информатиков, математиков, [специалистов], связанных с цифровой экономикой, интеллектуальными системами, искусственным интеллектом», - обратил он внимание, пишет ТАСС.

Также Садовничий подчеркнул, что рост популярности естественно-научных дисциплин – это общероссийский тренд. «Потому что работа, которая предстоит выпускникам, в значительной степени уже связана с современными технологиями», - отметил ректор МГУ.