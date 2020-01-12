Иран создал горячую линию для помощи семьям жертв крушения украинского Boeing

Министерство иностранных дел Ирана создало круглосуточную телефонную горячую линию для оказания помощи семьям погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета Boeing.

"В рамках практических мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы МИД создал горячую линию, которая будет работать круглосуточно", - написал на своей странице в социальной сети Twitter глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, "посольствам Ирана поручено оказывать всю возможную помощь членам семей и родственникам погибших" в результате крушения украинского лайнера.

Напомним, утром 8 января в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран - Киев. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Накануне Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing.