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Иран создал горячую линию для помощи семьям жертв крушения украинского Boeing

Иран создал горячую линию для помощи семьям жертв крушения украинского Boeing

Министерство иностранных дел Ирана создало круглосуточную телефонную горячую линию для оказания помощи семьям погибших в результате авиакатастрофы украинского самолета Boeing.

"В рамках практических мер по оказанию помощи семьям жертв трагической катастрофы МИД создал горячую линию, которая будет работать круглосуточно", - написал на своей странице в социальной сети Twitter глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, "посольствам Ирана поручено оказывать всю возможную помощь членам семей и родственникам погибших" в результате крушения украинского лайнера.

Напомним, утром 8 января в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран - Киев. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Накануне Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing.

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