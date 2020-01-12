Египет назвал стоимость входа в Великий Египетский музей

Стоимость входного билета для иностранцев в Великий Египетский музей, который должен открыться в конце 2020 года, составит около $25, - сообщает АТОР.

Иностранцы смогут посетить музей, заплатив 400 египетских фунтов ($25 или более 1500 рублей). Цена для зарубежных студентов будет в два раза ниже, а для египтян она составит 60 египетских фунтов, - сообщили в Минтуризма и древностей страны, передает РИА Новости.

Сейчас иностранные туристы при посещении Каирского музея платят за вход 160 египетских фунтов ($10). Отдельно в 180 фунтов ($11,25) оценивается посещение зала, где выставлена золотая маска и другие сокровища из гробницы Тутанхамона.