Дагестан возвращает в российский бюджет неосвоенные 8,3 млрд рублей

Правительство Дагестана возвращает в федеральный бюджет 8,3 млрд рублей, которые не смогло освоить в 2019 году. Об этом говорится в сведениях о кассовом исполнении национальных проектов на 1 января 2020 года, опубликованных на сайте Управления Федерального казначейства по Дагестану.

В них отмечается, что правительство республики сумело освоить менее половины средств, выделенных в прошлом году на реализацию нацпроектов - 49,95%. Хуже всего освоены средства по нацпроектам "Демография" (34,16%) и "Образование" (31,83%).