Стала известна дата повторных выборов президента Абхазии

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила новую дату выборов президента республики. Об этом сообщил председатель ЦИК Тамаз Гогия по итогам состоявшегося сегодня заседания комиссии.

По его словам, выборы пройдут 22 марта. "Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение", - цитирует Гогия ТАСС.

Помимо этого, он отметил, что ЦИК не согласен с решением Верховного суда, который в пятниц признал недействительными итоги последних президентских выборов. "Мы остаемся при своем мнении. Мы приняли на тот момент … самое правильное, самое верное решение", - сказал глава ЦИКа.

Также Гогия указал на то, что комиссия оставляет за собой право обжаловать решение суда.

Напомним, 8 сентября 2019 года в Абхазии состоялся второй тур выборов президента. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными, однако получил отказ. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. После этого оппозиция требовала назначить повторные выборы и настаивала на том, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.

9 января 2020 года у администрации президента Абхазии в центре Сухума собрались несколько сотен человек, которые требовали отставки президента. На фоне акций протеста парламент республики предложил Хаджимбе добровольно уйти в отставку, чтобы стабилизировать обстановку в стране.