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Путин посоветовал Асаду пообщаться с Трампом в Дамаске

Путин посоветовал Асаду пообщаться с Трампом в Дамаске

Президент России Владимир Путин предложил главе сирийского государства Башару Асаду пригласить в гости президента США Дональда Трампа.

Во время визита Путина в Сирию, когда речь шла о проделанном апостолом Павлом пути к Дамаску, Асад пошутил, что "если Трамп приедет по этой дороге, с ним тоже станет все нормально". Российский лидер в ответ на это предложил пригласить Трампа в Дамаск, сказав, что тот "справится". "Пригласите его, он приедет!" - отметил Путин.

Асад выразил готовность принять главу Белого дома. "Я ему передам", - улыбаясь ответил Путин.

Напомним, визит президента России Владимира Путина в Сирию состоялся в минувший вторник, 7 января. В рамках поездки в Дамаск глава государства провел переговоры со своим сирийским коллегой Башаром Асадом.

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Вестник Кавказа

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