Тренер Фергюсона пообещал превратить Нурмагомедова в фарш

Тренер Тони Фергюсона, Эдди Браво, поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного с действующим чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В первую очередь он отметил, что несмотря на то, что Хабиб является одним из лучших в своем деле, он ничем не сможет удивить Фергюсона. "Толстый Хабиб не сможет потрясти Тони в стойке, а даже если он его переведет – Конор смог подняться, неужели вы думаете, что Тони, который часами борется и никогда не устает, не сможет встать? Я предполагаю, что уже после первого раунда лицо Хабиба превратится в фарш", - цитирует Браво FightTime.

По его словам, Фергюсон находится в лучшей форме за всю карьеру. "Остается только вывести его на пик. Мы работаем над партером, но вы сами прекрасно знаете, на что способен Тони в позиции снизу с его секущими локтями. Кроме того, мы работаем над кардио, потому что собираемся прессинговать Хабиба", - поведал наставник.

Кроме того, Браво обратил внимание на то, что зрители впервые увидят Нурмагомедова в таком положении. "А если Хабиб отдаст голову, как это было в поединке с Порье, Тони такое не прощает", - заключил тренер.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля 2020 года . Бой состоится на турнире UFC 249 в Бруклине (Нью-Йорк, США), где свои матчи проводит команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нью-Йорк Айлендерс (New York Islanders).

Ранее Фергюсон опубликовал видеозапись своей тренировки в Instagram, в подписи к которой, не называя имен, намекнул на то, что одержит безоговорочную победу над чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым в предстоящем поединке за чемпионский пояс.