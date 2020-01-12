Миллер: Россия сама достроит "Северный поток-2"

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер заявил, что Россия сможет достроить газопровод "Северный поток-2" своими силами.

"Технологические риски на сегодняшний день решаются нашими мощностями, поэтому "Северный поток – 2" будет достроен", - сказал он.

При этом глава "Газпрома" обратил внимание на то, что это потребует несколько большего времени. "Но технологических препятствий, чтобы это сделать своими силами, у нас нет", - цитирует Миллера РИА Новости.