Грозный: город, возрожденный из руин

Грозный называют символом чеченского народа не только в силу статуса столицы Чеченской республики. Он мог бы не дожить до отмечавшегося недавно своего двухсотлетия, если бы не люди, любящие город и дорожащие своей историей. Археологические находки свидетельствуют о том, что на месте современного Грозного еще в середине первого тысячелетия до нашей эры появились первые поселения. Со второй половины ХVI века эти места стали стратегическим пунктом этого торгового пути от Крыма до Ирана.

Промышленная история Грозного начинается в 1890-х годах. В 1893 году на грозненском холме в 15 км от города фирмой бакинского нефтепромышленника Ахвердова была пробурена первая нефтяная скважина, а уже к концу XIX века Грозный превратился в крупный промышленный центр Северного Кавказа, где работали предприятия, принадлежащие русским и иностранным фирмам.

В 1917 году грозненские промыслы достигли наивысшего уровня развития - 1 млн 770 тыс. тонн в год или 22% всей добычи в России. В годы Великой Отечественной войны город стал крупнейшим бастионом на пути продвижения сил вермахта к нефтеносным районам Грозного и Баку. Его заводы работали днем и ночью, выпуская военную продукцию. На дальних подступах к Грозному шли бои. Когда стало понятно, что фашистским войскам к городу не прорваться, они решили с воздуха разбомбить и сжечь нефтехранилища и заводы. Осенью 1942 года небо над Грозным превратилось в поле битвы. О подвигах зенитчиков и летчиков, вступивших в неравный бой с немецкими штурмовиками, и пожарных и добровольцев, тушивших пожары в Грозном, говорил весь Советский Союз.

В 1990-х годах продукция чеченских предприятий шла на экспорт в три десятка стран. Грозненский парафин закупал Ватикан для изготовления свечей…

В результате первой чеченской кампании 1990-х годов центр Грозного был разрушен до основания. В 2000 году, когда зашла речь о переносе столицы в менее разрушенный войной Гудермес, глава Чечни Ахмат Кадыров настаивал: "Вся история Чечни тесно связана с Грозным, поэтому нельзя переносить столицу". Именно Кадыров-старший тогда вселил в чеченцев уверенность в необратимость созидательных процессов, в завтрашний день, что было крайне важно для уставшего и обессиленного войнами народа.

Город начал оживать благодаря усилиям нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова. "Мне не удастся восстановить город, но я построю лучший", - заявил Кадыров и сдержал свое слово. С декабря 2006 года началась активная фаза восстановления – Грозный представлял собой одну большую строительную площадку.

В течение 2007-2009 годов практически уничтоженный город не просто восстановили, а преобразили до неузнаваемости, благодаря труду всего населения республики, решительности Рамзана Кадырова и, кончено, серьезной поддержке федерального центра, а, по сути, всей России, что лишний раз доказало единство народов Российской Федерации.

Из федерального бюджета в Чечню направлялись миллиарды рублей в виде субсидий, субвенций и дотаций. По данным РБК, значительная часть средств была выделена в рамках специальных федеральных целевых программ.

Первая из них - "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики" - действовала с 2002 по 2007 годы.

По ней из федерального бюджета было выделено 41,5 млрд рублей, и в результате были восстановлены школы, медучреждения, теплотрассы, электросети и жилые дома.

В 2008 году правительство утвердило новую программу - "Социально-экономическое развитие Чеченской республики на 2008–2012 годы" с общим финансированием в 124 млрд рублей, региональный бюджет вносил в нее около 4 млрд рублей.

Программой было предусмотрено обеспечение роста ВВП и объема промышленного производства, создание социальной инфраструктуры и более 95 тыс. рабочих мест.

Отдельно в регион привлекались средства в рамках федеральных адресных инвестиционных программ, рассчитанных и на другие регионы.

Тысячи людей, которые потеряли во время двух военных компаний свои дома и имущество, получили новое жилье.

Сегодня Грозный от восстановления перешел к развитию экономики, став городом, который сочетает в себе достижения современной архитектуры, с бережным сохранением оставшихся исторически значимых архитектурных зданий.

Грозный стал символом победы над международным терроризмом и беспрецедентного послевоенного возрождения, городом высокой культуры, почитания национальных традиций, развивающейся системы образования и науки, современных архитектурных проектов, инвестиционной привлекательности с потенциалом к возрождению индустриальной мощи.