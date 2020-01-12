Бой грузинского и украинского борцов в Стамбуле завершился дракой команд

Поединок в рамках международного турнира по вольной борьбе в Стамбуле завершился массовой дракой.

В 1/2 финала соревнований в весовой категории до 79 кг, за 10 секунд до финальной сирены грузинский борец Зураб Эрбоцонашвили вел в счете 8:5. В этот момент у его оппонента, представителя Украины Магомеда Закариева сдали нервы – он начал применять "грязные" приемы, а под конец ударил грузинского борца по лицу.

Эрбоцонашвили дал сдачу обидчику, после чего в конфликт вмешались тренеры и борцы обеих команд. Сначала представитель украинской команды атаковал Эрбоцонашвили, повалив его на ковер мощным ударом, а затем уже главный тренер сборной Грузии Георгий Иантбелидзе нанес удар Закариеву, передает "Sputnik Грузия".

Оба борца дисквалифицированы с турнира. О санкциях к представителям сборных Грузии и Украины станет известно позже.