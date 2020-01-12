Жителей Ставрополья предупредили о резком похолодании и гололеде

В ближайшее время в Ставропольском крае ожидается похолодание, что может стать причиной обледенения проезжей части. Об этом сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

Согласно полученной информации, в ночь с 12 на 13 января столбики термометров опустятся до минусовых значений. Госавтоинспекция Ставропольского края просит участников дорожного движения быть предельно осторожными.

Водителям настоятель рекомендуют снизить скорость, не выезжать из дома на летней резине, пристегиваться ремнями безопасности, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, передает "Регион Online".