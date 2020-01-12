Пентагон опасается конкуренции со стороны России и Китая

Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен заявил, что Вооруженных силы США могут отстать от России и Китая.

"Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что потенциальные противники", - цитирует его РИА Новости.

При этом генерал отметил, что армия США на данный момент "впереди по большинству параметров", однако это преимущество не будет иметь значения, если противник "движется быстрее".