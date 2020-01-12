Пентагон опасается конкуренции со стороны России и Китая
Генерал ВВС США и заместитель главы Объединенного комитета начальников Штабов Джон Хайтен заявил, что Вооруженных силы США могут отстать от России и Китая.
"Нам нужно наблюдать за тем, с какой скоростью развиваются Россия и Китай, который движется с невероятной скоростью. Так что мы должны быть уверены, что мы развиваемся как минимум теми же темпами, что потенциальные противники", - цитирует его РИА Новости.
При этом генерал отметил, что армия США на данный момент "впереди по большинству параметров", однако это преимущество не будет иметь значения, если противник "движется быстрее".
Вестник Кавказа
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