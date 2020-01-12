Задержанный британский посол опроверг свое участие в протестах

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее за участие в протестах в Тегеране, заявил, что не участвовал в демонстрации.

"Могу подтвердить, что я не принимал участия ни в каких демонстрациях. Я пошел на мероприятие, которое позиционировалось как посвященное памяти погибших на рейсе PS752. Нормальное желание отдать дань уважения, некоторые из жертв были британцами. Я ушел через пять минут, когда некоторые начали скандировать", - написал посол на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, он был задержан на полчаса, после того как покинул территорию, где проходило мероприятие. "Задержание дипломатов, разумеется, является незаконным во всех странах", - цитирует Макэра РИА Новости.

Напомним, посол Великобритании в Иране Роб Макэр был задержан накануне в ходе антиправительственных протестов в Тегеране. По данным агентства Tasnim, он участвовал в студенческом митинге рядом с университетом имени Амира Кабира и вместе с гражданами Ирана скандировал лозунги против аятоллы Али Хаменеи и президента Хасана Рухани.