Склоны Эльбруса украсят мусорными контейнерами

Кабардино-балкарские экологи установят на горнолыжном курорте "Эльбрус" контейнеры для пластика в виде четырехметровой бутылки и большого сердца, чтобы приучить туристов к раздельному сбору мусора, рассказал представитель Кабардино-Балкарской региональной общественной экологической организации "Эко-Нальчик" Зубер Ципинов.

"Мы сами изготавливаем контейнеры для батареек, 12 штук предоставили местным предпринимателям, которые установят их в отелях и кафе в Приэльбрусье. Помимо этого, мы в конце января привезем в Приэльбрусье большой железный контейнер в виде бутылки 4 м в длину и 1,5 м в диаметре, в нее будут собирать пластиковые бутылки. Еще один предприниматель, который сдает в аренду горнолыжное снаряжение, заказал большой контейнер в виде сердца, также для сбора пластика", - сказал Ципинов, передает ТАСС.

Экологи хотят избавить Приэльбрусье от батареек и пластика, поскольку Приэльбрусье - курорт мирового уровня, и хочется, чтобы туристы тоже участвовали в раздельном сборе мусора, - добавил Ципинов.