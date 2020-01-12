Иран попросил ООН вмешаться в ситуацию с невыдачей визы Зарифу

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи попросил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вмешаться в ситуацию с невыдачей американской визы министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу.

"Постоянное представительство Ирана при ООН выражает решительный протест стране пребывания (организации - прим. ред.) и выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу неоднократного невыполнения ей своих правовых обязательств, а также попыток использовать место расположения штаб-квартиры ООН в качестве политического рычага против определенных стран", - говорится в письме.

В документе подчеркивается, что США не отреагировали должным образом на беспокойство и правовую позицию ООН в связи с отказом выдавать визы или незаконными ограничениями со стороны Штатов в отношении некоторых государств-членов.

"В нынешних обстоятельствах для исправления этого нарушения международного права необходимо использовать доступные правовые средства", - заявил Тахт-Раванчи.

Он отметил, что Иран твердо убежден, что продолжающееся невыполнение США своих обязательств, сказавшееся на работе иранских представителей в ООН, подтверждает, что правовой спор между принимающей страной, ООН и Ираном существует.

"Поэтому Иран вновь предлагает вашему превосходительству вмешаться в соответствии с разделом 21 соглашения о штаб-квартире, чтобы достичь урегулирования такого спора, который уже поставил под сомнение авторитет системы ООН", - сказано в письме.

Напомним, ранее США отказались выдать визу главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был принять участие в заседании Совета Безопасности ООН. Источник в официальных структурах США объяснил отказ эскалацией напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.