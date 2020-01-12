Сарадж согласился на предложение Путина и Эрдогана о перемирии с Хафтаром

Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии премьер-министра Фаиза Сараджа объявило о прекращении огня в рамках предложенной Россией и Турцией инициативы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня столичным кабмином на его официальной странице в социальной сети Facebook.

"В ответ на призыв президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина глава президентского совета (исполняет роль главы государства, органом руководит Сарадж - прим. ред.) и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с полуночи 12 января", - подчеркивается в заявлении.

В коммюнике также перечислены шаги, которые ПНС намерено принять для реализации режима прекращения огня. В частности, оно заявляет, что "предложенные обеими сторонами военные комитеты" должны незамедлительно приступить к работе по выработке мер, которые гарантируют "поддержание перемирия под патронажем Организации Объединенных Наций". Кабинет Сараджа также подтвердил поддержку курса на политическое урегулирование посредством Берлинской конференции для организации общенациональной встречи, в которой приняли бы участие все стороны ливийского конфликта, и напомнил о своем "законном праве защищать себя, отвечая на любое возможное нападение или агрессию другой стороны", передает ТАСС.

Напомним, в настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти. Это ПНС Фаиза Сараджа, признанное международным сообществом, и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара.

9 января в Стамбуле состоялась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По ее итогам главы государств подписали совместное заявление, в котором "призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 00 часов 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами" для того, чтобы нормализовать повседневную жизнь Триполи и других городов, а также незамедлительно начать переговоры.