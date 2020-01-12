Ставрополье открывает восемь новых авиарейсов в города России

В наступившем 2020 году в Ставропольском крае заработают новые межрегиональные авиарейсы, - сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

"Воздушные ворота Ставрополья распахнутся в этом году шире. Больше комфорта для путешественников, больше рейсов, больше туристов (и денег, которые они приносят в экономику края)!" - написал глава региона, передает "АиФ-Ставрополье".

Планируется, что аэропорт "Минеральные Воды" станет крупным региональным авиаузлом. Из него начнут летать самолеты в Астрахань, Симферополь, Сочи, Сургут, Махачкалу, Волгоград, а из аэропорта "Ставрополь" появятся авиарейсы в Астрахань и Сочи.

Также в этом году начнется большая реконструкция инфраструктуры ставропольского аэропорта, - добавил губернатор региона.