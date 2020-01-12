Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на фарси поддержал протесты в Иране, начавшиеся после того, как власти республики признали вину в крушении украинского самолета у аэропорта Тегерана.



Он обратился к демонстрантам в Twitter на персидском языке, опубликовав английский перевод сообщения. "Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и моя администрация продолжит поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновлены вашей смелостью", - написал глава Белого дома.



Также Трамп обратился к руководству Ирана и призвал его позволить правозащитникам отслеживать ситуацию. По его словам, Исламская Республика не должна устраивать "расправы над мирными протестующими" или отключать доступ к интернету. "Мир наблюдает", - подчеркнул американский лидер.



Напомним, утром 8 января в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран - Киев. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. Накануне Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing.