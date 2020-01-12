В центре Еревана горит склад мебельного магазина

В малом центре Еревана горит склад мебельного магазина "Нико". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

На месте пожара работают пять пожарно-спасательных расчетов ереванского спасательного управления, команда специального пожарного отряда, а также группа Национального центра кризисного управления и врачи Центра медицины катастроф.

Огонь охватил территорию в 250 кв метров. Как отмечается, горят древесные отходы, передает РИА Новости.