Алматинских бизнесменов уличили в массовом воровстве воды - СМИ

Десятки автомоек, банных комплексов и других объектов бизнеса незаконно пользуются водопроводом и канализацией, передает ТК "Астана".

По первым результатам проверок и инвентаризации крупных коммерческих объектов на предмет соблюдения установленных правил использования холодной воды и канализации выявлены автомойки и сауны, занимающиеся хищением воды. В списке нарушений различные незаконные манипуляции с приборами учета, врезки к сетям, искусственное занижение объемов водопотребления, - передает Sputnik Казахстан.

Проверка показала, что ряд предпринимателей платили за воду и канализацию по минимальному тарифу, который установлен только для населения.

Задача масштабных рейдов — полностью проверить водопотребителей, в том числе строительные площадки, объекты торгового и бытового обслуживания, производственные базы, автомойки, бани и иные коммерческие предприятия, чтобы снизить недоучет воды и повысить дисциплину предпринимателей, - рассказала Акбота Жылысова, официальный представитель ГКП "Алматы су".

Сегодня тарифы на воду и канализации в Алматы одни из самых низких по стране: 1 тыс литров или 1 кубометр воды для коммерческих учреждений стоит 150 тенге ($0,4), при том что на полную мойку одного автомобиля уходит не более 100 литров.