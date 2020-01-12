Путин после переговоров с Меркель поговорил с Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

В рамках беседы главы государства обсудили ситуацию в Ливии и подтвердили готовность содействовать урегулированию конфликта в этой стране. Помимо этого, российский лидер поведал своему турецкому коллеге об итогах встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшейся 11 января, и телефонных переговоров с рядом лидеров региональных государств.

Напомним, накануне в Москве состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Переговоры продлились более 3,5 часа. Стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины, обстановку на Ближнем Востоке и реализацию "Северного потока-2".

