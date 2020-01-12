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Из окна в центре Москвы выпала модель

Из окна в центре Москвы выпала модель

В центре Москвы из окна на третьем этаже жилого дома выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшая была экстренно госпитализирована и прооперирована.

По данным телеканала РЕН ТВ, перед случившимся девушка отдыхала со своим парнем, внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым в одном из городских баров. Друзья отвезли пару домой, после чего Баков лег спать. Его разбудили уже прибывшие на место происшествия сотрудники полиции.

Девушку обнаружили лежащей на тротуаре возле жилого дома.

В настоящее время Пунтус находится в тяжелом состоянии в реанимации. У девушки диагностированы многочисленные ушибы, переломы и черепно-мозговую травму, передает РБК.
 

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