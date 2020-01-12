США призвали Иран извиниться за задержание посла Великобритании

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал власти Ирана принести публичные извинения за задержание британского посла в ходе протестов в Иране. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

"Иранский режим арестовал британского посла в Иране. Это нарушает Венскую конвенцию, режим имеет долгую историю нарушения (этой конвенции). Мы призываем режим официально извиниться перед Великобританией за нарушение ее прав и уважать права всех дипломатов", - заявила она.

Напомним, ранее посол Великобритании в Иране Роб Макэр был задержан в ходе антиправительственных протестов в Тегеране. По данным агентства Tasnim, он участвовал в студенческом митинге рядом с университетом имени Амира Кабира и вместе с гражданами Ирана скандировал лозунги против аятоллы Али Хаменеи и президента Хасана Рухани.