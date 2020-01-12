Москвичам сегодня пообещали до десяти сантиметров долгожданного снега

Синоптики пообещали жителям Москвы и Подмосковья сегодня к утру 5-10 см снежного покрова, - заявил накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Количество выпавшего снега в столичном регионе варьируется в зависимости от района. К примеру, в Москве в районе ВДНХ к вечеру субботы выпало около 5 мм осадков, а в Наро-Фоминске - 16 мм. Обычно один миллиметр выпавших осадков соответствует одному сантиметру снега, однако сегодня снег был влажным, поэтому соотношение будет немного другим, - отметил метеоролог, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в российской столице в понедельник может быть побит очередной температурный рекорд - столбики термометров в начале недели поднимутся до 2-4 градусов тепла.