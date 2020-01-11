Британский посол задержан в Тегеране за участие в беспорядках

Посол Великобритании в Иране Роб МакЭйр был задержан в ходе антиправительственных протестов в Тегеране.

Как передает агентство Tasnim, МакЭйр участвовал в студенческом митинге рядом с университетом имени Амира Кабира и вместе с гражданами Ирана скандировал лозунги против аятоллы Али Хаменеи и президента Хасана Рухани.

Британский посол находился в заключении несколько часов, затем его отпустили, заставив удалить все снятые им записи.

Сам посол заявил, что просто шел мимо и решил пофотографировать протесты.