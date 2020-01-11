Катастрофа украинского "Боинга": ракетная война угрожает гражданской авиации

Президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский "Боинг 737", потерпевший крушение в Тегеране 7 января, был случайно сбит перехватчиком ПРО. Иранский лидер назвал произошедшее ”катастрофической ошибкой”. Quartz в статье Missile warfare is a growing threat to civilian airliners пишет, что правительства США и Канады заявили, что их спецслужбы и спутниковые системы предупреждения о ракетном нападении указали на ракету ПВО, эксплуатируемую иранскими военными, в качестве причины уничтожения рейса 752.

СМИ опубликовали видеоролики, снятые в Тегеране в день катастрофы, на которых запечатлен летящий объект, сталкивающийся с самолетом. Случайное уничтожение самолета и гибель 176 человек выдвигают на первый план проблемы контроля необъявленного конфликта, в рамках которого используется высокотехнологичное оружие, что представляет серьезную угрозу для гражданского населения в результате распространения ракетных технологий. То, что у террористических группировок есть управляемые системы ПВО, например ”Стингер”, давно беспокоило аналитиков национальной безопасности, но сравнительно меньшее внимание уделялось распространению более серьезных систем ПВО большей дальности с наборами датчиков.

Авиалайнеры обычно не приближаются к зонами военных действий, но возникновение конфликтов в ”серой зоне”, где ведутся опосредованные войны, как между США и Ираном, приводит к тому, что гражданские самолеты пролетают вблизи территорий, на которых системы ПВО находятся в состоянии повышенной готовности. Иран недавно воспользовался баллистическими ракетами против сил США в Ираке, и его оборонительные системы, вероятно, находились в состоянии повышенной готовности для возможного ответа. Источники в американской разведке утверждают, что Иран также по ошибке обстрелял гражданские авиалайнеры во время еще одного периода высокой напряженности в 2007- 2008 годах, но, к счастью, тогда обошлось без жертв.

Тем не менее американские военные чиновники были удивлены тем, что иранские силы приняли гражданский авиалайнер, вылетающий из Тегерана, за вражеский самолет или ракету, учитывая его скорость, курс и тот факт, что гражданские самолеты летают по расписанию и транслируют свои данные по общественным радиоканалам.

Но такие ошибки не редкость в загруженном воздушном пространстве, где военные используют дистанционные датчики для определения целей.

Сейчас многие вспоминали инцидент 1988 года, когда эсминец ВМС США сбил иранский самолет Iran Air 655 с помощью ракеты ”земля-воздух” после того, как моряки приняли его за реактивный истребитель. В итоге США принесли извинения за инцидент и выплатили семьям погибших $62 млн.

В 2001 году рейс авиакомпании ”Сибирь” 1812 пролетел близко к территории, где проводились украинско-российские учения ПВО, и был сбит зенитной ракетой большой дальности С-200, выпущенной украинскими ВВС, в результате чего погибли все 78 человек, находящихся на борту.

В 2014 году, рейс 17 Malaysia Airlines был сбит, пролетая над территорией Украины.

Сложные системы противовоздушной обороны дешевеют и становятся все мощнее. В странах, приобретающих системы ПВО у России или США, может отсутствовать уровень подготовки, необходимый для их эффективной эксплуатации. Аналитики задаются вопросом, могли ли автоматизированные системы противовоздушной обороны Ирана запустить ракету, сбившую рейс 752.

По данным Тегерана, катастрофу спровоцировал человеческий фактор, по крайней мере, частично. ”Ошибка во время кризиса, - написал министр иностранных дел Ирана в Твиттере, - привела к катастрофе”.

Даже высококвалифицированные операторы систем ПВО допускают ошибки. Во время вторжения в Ирак в 2003 году противовоздушная оборона США уничтожила "дружественным огнем" два самолета коалиции: британский истребитель ”Торнадо” и американский F-18. Затем пилот американского F-16, к которому была прикреплена ракетная батарея ”Пэтриот”, запустил радиолокационную ракету, в результате чего была уничтожена вся батарея.