Убийство Сулеймани: политический акт, замаскированный под военную операцию

В первую неделю 2020 года желание президента Дональда Трампа выглядеть жестким лидером поставило США и Иран на грань войны и подвергло жизни американских военнослужащих угрозе, считают высокопоставленные эксперты и бывшие официальные лица США. Business Insider в материале Trump doesn't want to go to war, he just wants to look tough, even if it puts US troops in danger напоминает, что утром 3 января Трамп приказал нанести с помощью беспилотника удар, в результате которого погиб генерал-майор Касем Сулеймани, которого многие считали второй наиболее важной фигурой в Иране после верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Смерть Сулеймани спровоцировала опасения по поводу начала новой войны на Ближнем Востоке, учитывая тот факт, что это было самое громкое убийство высокопоставленного иностранного военного с помощью авиаудара американскими военными со времен Второй мировой войны. ”Для Трампа любой шаг - политический акт, даже если речь идет о серьезной эскалации. Проведенная операция не была стратегическим или тактическим маневром. В значительной степени это политический акт, замаскированный под военную операцию. Неудивительно, что Трампу удалось заработать на авиаударе”, - говорит бывший чиновник Совета национальной безопасности при администрации Обамы Нед Прайс.

В этой году в США пройдут президентские выборы, и Трамп, бывшая звезда реалити-шоу, заботящийся о своем имидже, уже попытался использовать смертельную атаку, чтобы собрать деньги для своей кампании по переизбранию с помощью рекламы в Facebook, электронных писем и текстовых сообщений. Старший научный сотрудник Института государств Персидского залива в Вашингтоне Хуссейн Ибиш считает Трампа уникальным президентом, который занимается исключительно политикой, но не стратегией: "Он принимает решения, основываясь исключительно на том, как он будет выглядеть в ближайших выпусках новостей. Так что здесь речь идет только о политике, а не о стратегии”.

Менее чем через 24 часа после ликвидации иранского генерала Трамп заявил: ”Касем Сулеймани был убит, а его кровавый беспредел остановлен”. Бывший госсекретарь Джон Керри не был впечатлен действиями Трампа, заявив CNN, что президент повел себя ”безрассудно” и ”импульсивно”. "Трампу нравится думать, будто он выглядит жестким лидером, но его отношение к Ирану фактически закрыло дверь для дипломатии. Он, вероятно, предпочел бы избежать эскалации, которая может спровоцировать войну”, - думает Керри.

Спустя неделю США и Иран отказались от участия в более масштабном конфликте. ”Сообщаю людям и лидерам Ирана: мы хотим, чтобы у вас было будущее, великое будущее, которое вы заслуживаете, процветание и гармония с народами мира, - сказал Трамп на этой неделе. - США готовы к миру со всеми, кто к нему стремится”.

Эксперты верят, что Трамп хочет избежать войны. "Он ясно дал понять, что заинтересован в сокращении военного присутствия США на Ближнем Востоке. Таким образом, несмотря на убийство Сулеймани, Трамп предпочел бы избежать эскалации, которая может привести к войне между США и Ираном. Точно так же иранские лидеры, хотя и стремятся выглядеть жесткими, хотят избежать масштабной войны, которая может угрожать их режиму, учитывая американскую военную мощь”, - считает профессор политологии и исполняющий директор Perry World House в Университете Пенсильвании Майкл Хоровиц.

Но причины, которые подтолкнули обе стороны к конфронтации, никуда не делись - противостояние далеко от завершения. Убийство Сулеймани спровоцировало ответный ракетный удар со стороны Ирана на американские и коалиционные силы. Американцы не пострадали, но для региона и мира момент оказался тревожным. Член палаты представителей Джастин Амаш, бывший республиканец, раскритиковал администрацию за противоречивые сообщения об авиаударе: ”Когда президент Трамп лжет или искажает серьезную информацию, а чиновники администрации затем повторяют эти заявления, чтобы избежать его гнева, ситуация становится чрезвычайно опасной для наших военных и американского народа”.

Цена атаки для США крайне высока

В ходе предвыборной кампании 2016 года Трамп критиковал внешнеполитические решения предыдущих администраций, обрушиваясь на своих предшественников за то, что они увязли в длительных, дорогостоящих конфликтах на Ближнем Востоке. Трамп пообещал, что при нем все будет по-другому в Белом доме: ”Борьба между различными группировками продолжается уже сотни лет. США не стоило вмешиваться в дела Ближнего Востока. Мы закончим бессмысленные и бесконечные войны".

”Я был бы гораздо менее скептически настроен, зная, что у президента или администрации в целом есть что-то вроде четкой стратегии или определенной цели в отношении политики Ирана. У меня нет уверенности в том, что президент и администрация имеют четкое представление о том, что они собираются делать дальше. И это меня крайне беспокоит", - говорит Хуссейн Ибиш.

А по мнению Неда Прайса, подход Трампа к Ирану в целом связан с его желанием подорвать авторитет бывшего президента Барака Обамы, в частности, путем прекращения ядерной сделки с Ираном: "Этот цикл эскалации вызвало решение Трампа отказаться от иранской сделки вопреки советам его команды национальной безопасности. Он решился на это не ради безопасности. Просто он отчаянно хотел уничтожить очередное наследие своего предшественника”.